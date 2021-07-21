Barcelona, Rokas Jokubaitis transferini açıkladı

Turkish Airlines EuroLeague'de geçtiğimiz sezon finalde temsilcimiz Anadolu Efes'e mağlup olarak ikinci sırada kalan Barcelona, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosunda bulunan önemli ismilerin sözleşmelerini uzatan ve milli yıldızımız Sertaç Şanlı'yı kadrosuna katan Barcelona, şimdi de Litvanyalı genç yetenek Rokas Jokubaitis'i transfer etti.

Barcelona'dan yapılan açıklamada Jokubaitis ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

20 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Zalgiris formasıyla EuroLeague'de 31 maça çıkarken 7 sayı, 2.5 asist ortalamaları yakalamıştı.