Barcelona Rocket League takımı oyuncuları serbest bırakıldı

Avrupa organizasyonu, geçtiğimiz hafta sonu finali yapılan RLCS X Sezonu sona erdikten sonra, 19 Nisan'da sahneden çekilme kararı aldı. Elemelerin ardından, üçüncü ve son Bahar Etkinliğinin finaliyle birlikte kadro değişiklikleri başlamak üzere.

Önümüzdeki invitational Spring Major turnuvası ardından RLCS X Championships’de yalnızca en iyi 6 Avrupa takımı yer alacak. Bu da en iyi 10 dışında bulunan bütün takımlar için oyuncu alabileceği, transfer edebileceği veya serbest bırakabileceği bir döneme girildiği anlamına gelmekte. FCBEsports’da bunu yaptı.FC Barcelona takımını 19 Nisan’da resmi olarak serbest bıraktığını bildirdi.

Avrupa’da sezon 23’ü yalnızca 70 puanla bitiren; Nacho “Nachitow” Gimenez, Fredi “fredi” Lazarus ve takım kaptanı Ronald “Tahz” Oosting’dan oluşan ekip anında serbest bırakıldı.

Bağımsız bir takım olan German Amigos, Barcelona’nın duyurusu ardından hiç vakit kaybetmeden organizasyon ile görüşerek potansiyel bir anlaşmaya varma yolunda. Eski FCBEsports oyuncusu Riccardo “Rizex45” Mazzotta bu etkileşime tam anlamıyla kaş kaldırdı.

Rizex45 yılın başından bu yana zorlu ve karışık bir dönemden geçiyor. Yılın başında FC Barcelona önce yedeğe çekip daha sonra serbest bıraktı, sonrasında FlipFlop Tactics’ın kuruluşunu ve dağılışını gerçekleştirdi. Triple Trouble (Daha sonra takım adı illusion oldu) takımında ise yalnızca 4 gün görev aldı.

Bu süreç içerisinde KCI takımı, Rizex45, IVN ve Catalysm oyuncuları ile German Amigos olarak yeniden markalaştı. Yakın zamandaki Spring Split The Grid turnuvasında 2. olarak 12.000$’lık bir başarı elde ettiler.

Bu FCBEsports’u sahnede son görüşümüz olabilir. Belki gururlarını yenmeyi başarırlarsa Rizex45’i takıma geri alarak RLCS 11. Sezonunda geri gelebilirler. Geri gelsinler veya gelmesinler bu Avrupa organizasyonu, 2019'dan bu yana 179.848 dolar kazançla espor sahnesinden ayrılıyor.