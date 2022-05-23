Teknik direktör Xavi önderliğinde gelecek sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen La Liga devi Barcelona, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Hücum hattını dünya çapında bir forvet ile güçlendirmek isteyen Barcelona, Bayern Münih'in yıldız golcüsü Robert Lewandowski için harekete geçti.

Bild'de yer alan habere göre Barcelona'nın Lewandowski için Bayern Münih'e ilk teklifini sundu. Katalan ekibinin Polonyalı yıldızın bonservisi için 32 milyon Euro civarında bir ücret önerdiği ileri sürüldü.

Bayern'in beklentisi daha yüksek

Her ne kadar Barcelona ilk teklifini iletmiş olsa da Bayern Münih'in sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Lewandowski için bonservis beklentisi biraz daha yüksek. Alman devi Polonyalı futbolcu için 40 milyon Euro civarında bir gelir bekliyor.

Barcelona'nın Lewandowski'ye 3 yıllık sözleşme teklif ettiği düşünülürken, Barça'nın Lewandowski projesindeki en büyük engelin Bayern ile müzakereler olması bekleniyor. Her ne kadar futbolcu Alman ekibinden ayrılmak istediğini yönetime iletmiş olsa da Bayern Münih yıldız futbolcuyu kolay kolay bırakma niyetinde değil.

Menajerinden olay sözler

Lewandowski'nin menajeri Pini Zahavi, futbolcunun takımdan ayrılmak istediğini belirtirken, Bayern Münih hakkında da dikkat çeken şu sözleri söyledi: "Bayern'den Lewandowski'ye herhangi bir teklif gelmedi. Sadece 8 yıl sonra kulüpten ayrılmak istiyor. 34 yaşında ve hayalini gerçekleştirmek istiyor. Bu yaz ayrılmak istiyor, hiçbirimiz parayı umursamıyoruz. Gerçek şu ki, birkaç aydır yönetim kurulu tarafından kendisine saygı duyulduğunu hissetmiyor. Bayern, Robert'ı sadece futbolcu olarak değil, insan olarak da kaybetti. Robert, her zaman hayalini kurduğu kulübe geçme şansına sahip. Bayern gibi tarihi bir kulübe büyük saygım var ama kendimi tutamadım ve kulübün son açıklamalarına tepki verdim. Evet, oyuncuyu bir yıl daha takımda tutabilirler ama bunu tavsiye etmem."

Xavi'den Lewandowski açıklaması

Barcelona'nın teknik direktörü Xavi ise geçtiğimiz günlerde Lewandowski transferi hakkında şu sözleri dile getirmişti: "Evet, Lewandowski bizim için seçeneklerden biri. Transfer olmak istediğini söylüyor, pazarlıklar var. Ama yine de Münih'te sözleşmesi var, bu yüzden kolay olmayacak."

2014 yılından bu yana Bayern Münih forması giyen 33 yaşındaki futbolcu, bu sezon 46 maçta 50 gol ve 7 assitlik performansa imza attı.



