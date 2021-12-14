Barcelona resmen açıkladı! Agüero basın karşısına çıkacak

La Liga'nın 12. haftasında Barcelona'nın Alaves ile karşılaştığı mücadelede göğsünde ağrı hisseden ve nefes darlığı yaşayarak hastaneye kaldırılan Sergio Agüero geleceği hakkında yarın açıklamalarda bulunacak. Katalan ekibi Arjantinli yıldızın yarın basın karşısına çıkacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada Sergio Agüero'nun 15 Aralık Çarşamba günü TSİ 14:00'de Camp Nou'da geleceği hakkında bir açıklama yapacağını duyurdu. Basın toplantısına Barcelona başkanı Joan Laporta'nın da katılacağı aktarıldı.

İddialara göre 33 yaşındaki yıldız futbolcu basın toplantısında futbolu bıraktığını açıklayacak.



