Fransa'da geçtiğimiz sezon milli yıldızlarımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'le birlikte lig şampiyonluğu yaşayan Lille'li Renato Sanches, Barcelona'nın radarına girdi.

İspanyol basınından AS'ta yer alan haberde Katalan ekibi, Portekizli yıldız futbolcuyu renklerine başlamayı planlıyor. Haberde teknik direktör Ronald Koeman'ın Sanchez'i ısrarla takımında görmek istediği ve transferin kiralık anlaşma ile gerçekleştirilebileceği iddia edildi.





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Lille ile 29 maça çıktı

Kariyerinde Benfica, Bayern Münih gibi dünyaca ünlü kulüpler bulunan 23 yaşındaki futbolcu, 2019 yılından beri giydiği Lille formasıyla bu sezon toplam çıktığı 29 maçta 1 gol 4 asistlik performans sergiledi.



