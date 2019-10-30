Barcelona-Real Valladolid maç sonucu: 5-1

İspanya La Liga'nın 11. hafta mücadelesinde Barcelona, Nou Camp'ta Real Valladolid'i konuk etti.

Mücadeleye oldukça hızlı başlayan ev sahibi henüz 2. dakikada Lenglet'in attığı golle skoru 1-0'a getirdi. Deplasman ekibi Real Valladolid'in bu gole yanıtı 15. dakikada gerçekleşti ve topu ağlara gönderen isim Kiko Olivas oldu. Bu golden sonra Barcelona maça ağırlığını koydu.

29. dakikada zaman zaman eleştirilen isim olan Arturo Vidal sahneye çıktı ve golünü kaydetmeyi başardı.

Mücadelede dakikalar 34'ü gösterdiğinde süperyıldız Messi sahneyi devraldı ve attığı müthiş frikik golü ile ilk yarının skorunu belirlemeyi başardı. Lionel Messi, Valladolid'e attığı bu golle kariyerindeki 50. frikik golüne ulaştı.

Karşılaşmanın 2. yarısında da zayıf rakibi karşısında etkin bir oyun sergiyene Barcelona sahadaydı.

75. dakikada Messi yine klasını konuşturdu ve skoru 4-1'e taşıyan golü atmayı başardı. Bu gol aynı zamanda Arjantinli'nin maçtaki 2. golü oldu. Süper yıldız maçı 2 gol, 2 asistle tamamlayarak yine damgasını vurmayı başardı.

Mücadelenin son sözünü söylemek de Suarez'e kaldı. Messi'nin golünden 2 dakika sonra golcü futbolcu topu ağlara göndermeyi başardı ve maçın sonucunu belirledi. Böylece Barcelona rahat bir oyunla sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrılmayı vaşardı ve 3 puanı hanesine ekledi.

Milli futbolcumuz Enes Ünal 66. dakikada Oscar Plano'nun yerine oyuna dahil oldu. Ancak genç futbolcu mücadele içerisinde etkili olamadı.

Alınan bu sonuçla Barcelona yeniden liderliği almış oldu.



