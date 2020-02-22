Barcelona Real Madrid'i solladı

Barcelona ezeli rakibi Real Madrid'i bir alanda daha geçti. Eibar'ı Messi'nin 4 gol attığı maçta 5-0'lık skorla deviren Barça, La Liga tarihinin en golcüsü oldu.

22 Şubat 2020, Cumartesi 20:07 Son Güncelleme:
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Barcelona Real Madrid'i solladı

Barcelona - Real Madrid tarihinde önemli bir dönüm noktası yaşandı. Katalan ekibi, Eibar karşısında aldığı farklı zaferle ezeli rakibini sollamayı başardı. Katalanlar, Eibar'ı 5-0 yenerek, La Liga tarihinin en golcü takımı olmayı başardı.

Barça, elde ettiği 5-0'lık skorla lig tarihindeki gol sayısını 6151'e çıkardı. Barça böylece 6150 gollü Real Madrid'i 1 golle geçti.

İki ekip önümüzdeki hafta 1 Mart Pazar günü Madrid'de El Clasico'da karşı karşıya gelecek.


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