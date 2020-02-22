Barcelona - Real Madrid tarihinde önemli bir dönüm noktası yaşandı. Katalan ekibi, Eibar karşısında aldığı farklı zaferle ezeli rakibini sollamayı başardı. Katalanlar, Eibar'ı 5-0 yenerek, La Liga tarihinin en golcü takımı olmayı başardı.
Barça, elde ettiği 5-0'lık skorla lig tarihindeki gol sayısını 6151'e çıkardı. Barça böylece 6150 gollü Real Madrid'i 1 golle geçti.
İki ekip önümüzdeki hafta 1 Mart Pazar günü Madrid'de El Clasico'da karşı karşıya gelecek.
https://twitter.com/fcbarcelona_tr/status/1231262733921853441?s=20