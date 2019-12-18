Barcelona ile Real Madrid arasında güvenlik sebebiyle 26 Ekim’den, 18 Aralık’ta ertelenen El Clasico heyecanında beklenen gün sonunda geldi... Barça, zorlu randevu öncesi kendisi gibi 35 puanı olan Real’in averajla önünde lider durumda bulunuyor. Kaptan Lionel Messi önderliğindeki Barça’da Dembele ve Arthur, kaptan Sergio Ramos’lu Madrid cephesinde de başta Eden Hazard olmak üzere Asensio, Vazquez ve Marcelo gibi yıldızlar, sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.

Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

TSİ Saat 22.00’de Nou Camp’ta iki dev, kozlarını İspanya Ligi’nde paylaşacak. Nefesleri kesecek mücadele D Smart üzerinden yayın yapan Spor Smart kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi anbean fanatik.com.tr'de olacak.

Barcelona - Real Madrid muhtemel 11'ler:

Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, De Jong, Rakitic, Griezmann, Messi, Suarez

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Mendy, Casemiro, Kross, Valverde, Modric, Bale, Benzema

Elbette mücadele öncesinde Katalonya bölgesinde henüz tam olarak dinmeyen olayların, yeniden baş gösterme ihtimalinin de bulunduğu bildirildi. Katalonya Bölgesi’nde bağımsızlık isteyen 9 politikacı için İspanya Mahkemesi’nde yaklaşık 10 yıllık hapis cezaları verilmesi sonrası sokağa çıkan grupların, tüm dünyanın gözünün çevrileceği Nou Camp’ın çevresinde eylem hazırlığı içinde oldukları konuşuluyor. Emniyetin de yoğun güvenlik önlemleri alacağı bildirildi.

Aynı anda gelecekler

Adeta kırmızı alarmın verildiği Barcelona kentinde El Clasico öncesi hem takımlar hem de maçın hakem dörtlüsü, aynı anda stada gelecekler. Herhangi bir olay yaşanmaması adına tüm önlemlerin alındığı İspanya’da hem Barcelona hem de Real Madrid’i taşıyan otobüsler, aynı güzergahtan birlikte yola çıkacak ve karşılaşmadan iki saat önce stada giriş yapacaklar.

İspanya’da El Clasico için olağanüstü hal

Katalonya’daki bağımsızlık yanlısı grupların bloke etme çağrısı yaptığı El Clasico "yüksek riskli maç" ilan edilirken, ilklerin yaşanacağı bir dizi güvenlik önlemi alındı. Katalonya yerel polisi Mossos d’Esquadra’nın liderliğinde oluşturulan güvenlik önlemleri kapsamında, maç günü 3 binden fazla güvenlik görevlisinin çalışacağı ve İçişleri Bakanlığının kararıyla Barselona’ya 500 kişilik ek jandarma ve ulusal polis ekibi gönderileceği bilgisi verildi. Ayrıca Real Madrid takımının sabah Barselona’ya gideceği ve ilk defa Barcelona takımının ve maçı yönetecek hakem kadrosunun da aynı otelde kampa gireceği bildirildi. Ayrılıkçı grupların olası bir eylemine karşı Real Madrid ve Barcelona takımları ile hakemlerin güvenlik kortejiyle Nou Camp Stadı’na gidecekleri kaydedildi.