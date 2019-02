İspanya Kral Kupası Yarı Final ilk karşılaşmasında Barcelona, Real Madrid'i konuk edecek. Son 15 mücadelesinde 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan ev sahibi ekipte sakatlığı devam eden Rafinha, Cillesen ve Umtiti sahada yer alamayacak. Sakatlıklarla başı belada olan Barca’nın yıldızı Messi’nin hafif sakatlığı sürerken teknik direktörün Messi’yi riske edip etmeyeceği maç saatinde netleşecek. Deplasman ekibi Real Madrid’de ise Vallejo takımını sahada yalnız bırakacak. Son 15 mücadelesinde 3 mağlubiyeti bulunan Madrid ekibi 5 maç üst üste kazanmanın verdiği moralle sahada olacak.

Barcelona - Real Madrid maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

Barcelona - Real Madrid muhtemel 11'ler...

Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, Arthur, Rakitic, Alena (Messi), Coutinho, Suarez

Real Madrid: Navas, Carvajal, Varane, Ramos, Reguilon, Casemiro, Modric, Kroos, Vinicius, Bale, Benzema

Barça’nın ev sahipliğinde Nou Camp’taki nefes kesecek kapışma öncesi en merak edilen konuların başında Katalan ekibinin süperstarı Lionel Messi geliyor.

Son idmana katıldı

Geçtiğimiz hafta 2 gol attığı Valencia mücadelesini adalesindeki sakatlığa rağmen tamamlayan Messi’nin durumu belirsizliğini koruyor. 31 yaşındaki futbolcunun oynayıp oynamayacağı ise henüz netleşmedi. Ligde sezonun ilk devresindeki maçta da oynamayan ve dünkü son idmana katıldığı öğrenilen Arjantinli süperstarın durumu hakkında kulüpten de bir açıklama yapılmadı.