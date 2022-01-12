Xavi Hernandez yönetiminde 11 resmi maça çıkan Barcelona, bu 11 maçın sadece 5'ini kazanabildi ve Xavi bir El Clasico'da ilk kez TD koltuğunda olacak. İspanya Süper Kupa yarı finalinde rakip Real Madrid... Suudi Arabistan seyahati öncesinde zorlu maçta oynamaları soru işareti olan Ronald Araujo, Ansu Fati, Frenkie De Jong, Ferran Torres ve Pedri Gonzalez'in son kontrolleri temiz çıktı, maç kadrosunda olacakları açıklandı. Fiziksel durumları hala soru işareti, dolayısıyla ilk 11 olup olmayacakları belirsizliğini koruyor... Martin Braithwaite, Sergi Roberto ve Eric Garcia ise sakatlıkları nedeniyle kafilede yer almadı. Xavi'nin sağ bekte tecrübeli isim Dani Alves'le maça başlaması bekleniyor. Sol bekte de Jordi Alba olacak. Stoperde "Pique, Lenglet" ikilisini izleyeceğiz. Hücumun bir kanadında Ousmane Dembele, diğerinde Ansu Fati görev yapacak. Hücum merkezinde Memphis Depay yerine Luuk de Jong görebiliriz.

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İspanya La Liga'da lider olan, son olarak da Valencia karşısında 4-1 kazanan Real Madrid'de Gareth Bale ve Mariano Diaz dışında eksik yok. Xavi; "Real Madrid favori ancak kazanıp sezonun kalanı için yeni bir seri başlatmak istiyoruz..." derken, Carlo Ancelotti; "Bu tip maçları oynamayı seviyoruz, denk bir kapışma olacak..." dedi. Bu sezon oynadığı 25 resmi maçta 30 gol katkısı (22 gol - 8 asist) yapan ve oldukça formda olan Karim Benzema, bir kez daha El Clasico'da Real Madrid'in en önemli silahı olacak. Benzema'ya kanatlardan desteği Marco Asensio and Vinicius Jr verecek. Orta alanda klasik üçlüyü izleyeceğiz: Modric, Casemiro ve Kroos. Kalede de tartışmasız Thibaut Courtois forma giyecek. Sakatlıktan yeni çıkan Dani Carvajal yerine sağ bekte Lucas Vazquez'in devam ettiğini göreceğiz. Sol bekte de son 13 lig maçında olduğu gibi, yine Ferland Mendy boy gösterecek. El Clasico'nun gediklisi Marcelo yedek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasındaki son 4 maçın tamamını Real Madrid kazandı! (Goller: Real Madrid 9-3 Barcelona)

- Barcelona, 2 Mart 2019'dan beri El Clasico'da galibiyet yüzü göremedi. (5 maç - 1B 4M)

- Carlo Ancelotti'nin Barcelona'ya rakip olduğu son 8 maçın tamamında "karşılıklı gol" izledik. (Real Madrid & PSG ile...)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

TEK MAÇ fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu EL CLASICO karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Real Madrid kazanır" oldu! %35'lik kesim Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak dev maçta Real Madrid'i finale yakın görüyor... %14'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.