Politik durumların yarattığı güvenlik gerekçesi nedeniyle ertelenen Barcelona – Real Madrid derbisi bugün oynanacak. 35 puanla zirveyi paylaşan iki ekibin karşılaşması aynı zamanda teknik direktörlerin kader maçı olacak. Barcelona’da Ernesto Valverde, Real Madrid’de ise Zinedine Zidane eleştirilerin odağındaki iki isim. Hesapta olmayan puan kayıpları iki takım taraftarının da sabrını taşırmış durumda. Bu nedenle olası bir mağlubiyet iki hocadan birini işinden edebilir. Ev sahibi ekip son olarak deplasmanda Sociedad ile 2-2 berabere kalırken Real Madrid ise Valencia’dan 1-1’lik eşitlikle dönmüştü.

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Katalanlarda Dembele ve Arthur harici önemli bir eksik bulunmazken konuk ekipte ise Marcelo, Hazard, Asensio ve Vazquez sakatlık nedeniyle derbide forma giyemeyecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Real Madrid, Atletico Madrid’den sonra ligin en az gol yiyen takımı.

- İki ekip arasında oynanan son 10 resmi maçta Barcelona 5 kez, Real Madrid 2 kez galip gelirken 3 karşılaşma ise berabere tamamlandı.

- Barcelona’nın ligde çıktığı 16 karşılaşmanın 12’si 2.5 gol üzeri tamamlandı.

- Barcelona’nın oynadığı bu 16 maçın 10’u ise karşılıklı golle tamamlandı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com’dan canlı bahis ve tek maç seçenekleriyle oynanabilecek El Clasico mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %32’si Barcelona’nın kazanacağını düşünüyor. Karşılaşmanın diğer öne çıkan bahisleri ise toplam kart sayısı ve karşılıklı gol seçenekleri olarak dikkat çekiyor.

MİSLİ.COM YAZARI BERKUK ÜNYAY’IN YORUMU

İki takım ligde daha önce ertelenen karşılaşmayı oynayacak. Real Madrid'de Eden Hazard'ın olmaması önemli. Sorun çözebilme yeteneği açısından Barcelona'nın bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz. Katalan ekibinde Dembele dışında önemli bir eksik bulunmuyor. Real bu sezon özellikle orta sahasından ciddi skor katkısı alıyor. Bu maçta da gol atma ihtimalleri yüksek. Ama kazanan bence Barcelona olur. Gollere yönelmek en makul tercih olacaktır.



