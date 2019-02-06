Barcelona - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? (El Clasico hangi kanalda?)
Kral Kupası yarı final ilk karşılaşmasında bugün İspanya’nın iki devi Barcelona ve Real Madrid kozlarını paylaşacak. Türkiye’de yayını olmayacak El Clasico öncesi Barça’nın yıldızı Messi’nin de oynayıp oynamayacağı belli değil. Türk futbol severler Barcelona - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunun cevabını arıyor. İşte detaylar ve El Clasico'nun yayın bilgileri...
İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında ‘El Clasico’ heyecanı yaşanacak. Piyasa değerleri yaklaşık 2.2 milyar Euro’yu (13 milyar TL) bulan iki takımın karşı karşıya geleceği ‘El Clasico’nun Türkiye’de bir yayıncısı bulunmuyor. Böylesine büyük bir kapışmayı takip edemeyecek futbolseverler ise elbette büyük hayal kırıklığı yaşamış durumda.
Barcelona - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Nou Camp'ta bu akşam saat 23:00'te başlayacak mücadelenin Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.
Barcelona - Real Madrid muhtemel 11'ler...
Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, Arthur, Rakitic, Alena (Messi), Coutinho, Suarez
Real Madrid: Navas, Carvajal, Varane, Ramos, Reguilon, Casemiro, Modric, Kroos, Vinicius, Bale, Benzema
Barça’nın ev sahipliğinde Nou Camp’taki nefes kesecek kapışma öncesi en merak edilen konuların başında Katalan ekibinin süperstarı Lionel Messi geliyor.
Son idmana katıldı
Geçtiğimiz hafta 2 gol attığı Valencia mücadelesini adalesindeki sakatlığa rağmen tamamlayan Messi’nin durumu belirsizliğini koruyor. 31 yaşındaki futbolcunun oynayıp oynamayacağı ise henüz netleşmedi. Ligde sezonun ilk devresindeki maçta da oynamayan ve dünkü son idmana katıldığı öğrenilen Arjantinli süperstarın durumu hakkında kulüpten de bir açıklama yapılmadı.