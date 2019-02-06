İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında ‘El Clasico’ heyecanı yaşanacak. Piyasa değerleri yaklaşık 2.2 milyar Euro’yu (13 milyar TL) bulan iki takımın karşı karşıya geleceği ‘El Clasico’nun Türkiye’de bir yayıncısı bulunmuyor. Böylesine büyük bir kapışmayı takip edemeyecek futbolseverler ise elbette büyük hayal kırıklığı yaşamış durumda.

Barcelona - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Nou Camp'ta bu akşam saat 23:00'te başlayacak mücadelenin Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.

Barcelona - Real Madrid muhtemel 11'ler...

Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, Arthur, Rakitic, Alena (Messi), Coutinho, Suarez

Real Madrid: Navas, Carvajal, Varane, Ramos, Reguilon, Casemiro, Modric, Kroos, Vinicius, Bale, Benzema

Barça’nın ev sahipliğinde Nou Camp’taki nefes kesecek kapışma öncesi en merak edilen konuların başında Katalan ekibinin süperstarı Lionel Messi geliyor.

Son idmana katıldı

Geçtiğimiz hafta 2 gol attığı Valencia mücadelesini adalesindeki sakatlığa rağmen tamamlayan Messi’nin durumu belirsizliğini koruyor. 31 yaşındaki futbolcunun oynayıp oynamayacağı ise henüz netleşmedi. Ligde sezonun ilk devresindeki maçta da oynamayan ve dünkü son idmana katıldığı öğrenilen Arjantinli süperstarın durumu hakkında kulüpten de bir açıklama yapılmadı.