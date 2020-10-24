Barcelona - Real Madrid maç sonucu: 79-72

Turkish Airlines EuroLeague'in 5. maç dönemi El Clasico heyecanına sahne oldu. Barcelona, sahasında konuk ettiği ezeli rakibi Real Madrid'i 79-72'lik skorla geçti. Barcelona, 5. maçındaki 4. galibiyetini elde ederken Real Madrid ise 5. maçında 4. yenilgisini alarak sezona yaptığı kötü başlangıcı sürdürdü.

Barcelona'da Kyle Kuric 15 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Brandon Davies 14, Cory Higgins 13 sayıyla oynadı.

Real Madrid'de Trey Thompkins 14 sayı, 7 ribaunt ile öne çkarken Alberto Abalde de 13 sayı üretti.