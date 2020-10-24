El Clasico'da heyecan dorukta. İspanya La Liga'da 6. hafta maçında Barcelona ile Real Madrid Nou Camp'ta kozlarını paylaşıyor. Messi'li Barcelona sahasında bu dev maçı kazanarak kayıpsız geçmek istiyor. Real Madrid ise geçen hafta hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde kaybetti. Zidane'ın öğrencileri El Clasico'ya çıkış gözüyle bakıyor.

Barcelona - Real Madrid (Canlı anlatım)

Maç başladı...

GOOOOOOL - Valverde maçın 5. dakikasında Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi.

GOOOOOOL - Ansu Fati maçın 12. dakikasında beraberliği getiren golü kaydetti.

Barcelona - Real Madrid 11'ler

Barcelona: Neto, Dest, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, De Jong, Coutinho, Pedri, Fati, Messi

Real Madrid: Courtois, Nacho, Varane, Ramos, Mendy, Casemiro, Kroos, Valverde, Asensio, Vinicius, Benzema

El Clasico Misli.com'dan şifresiz nasıl izlenir?

Nou Camp Stadı’nda oynanacak ve bugün saat 17:00'de başlayacak mücadele D Smart üzerinden yayın yapan Türkiye’nin 1 numaralı spor kanalı Spor Smart’tan canlı olarak ekranlara gelecek. Ayrıca mücadeleyi misli.com uygulaması üzerinden telefonlarınızdan şifresiz olarak izleyebilirsiniz. Misli.com'a üye olarak karşılaşmayı canlı ve şifresiz izleyebilirsiniz...

Ronald Koeman’ın, Real’e karşı teknik adam olarak ilk sınavında konuk ekibin hocası Zinedine Zidane, bu maç öncesi sahaya sakatlar Hazard, Carvajal ve Odegaard’dan yoksun çıkacak. Sakatlığı geçen takım kaptanı Sergio Ramos’un, büyük ihtimalle ilk 11’de olacağı öğrenildi. Maçı ise hakem Juan Martínez Munuera yönetecek. Munuera’nın kariyerindeki ilk El Clasico’su olacak. Bu hakemin yönettiği maçlarda Real, 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi, Barça da 15 galibiyet ile 3’er beraberlik ve yenilgi aldı.

Messi Barça'nın en büyük kozu!

Kaydettiği 26 golle El Clasico tarihinin en golcü ismi olan Messi, dünya futbolunun da en iyi ismi olarak kabul edilirken, Barcelona'nın cumartesi günü en büyük kozu olacak.

26 El Clasico golünün 18'ini La Liga maçlarında atan Messi, ilk olarak Kasım 2005'te bu sahnede boy göstermişti. Messi'nin toplam El Clasico gol sayısı, Real Madrid'in mevcut kadrosunun El CLasico golü sayısıyla eşit.

Barcelona'da rekorların sahibi Messi iken, Real Madrid cephesinde de kaptan Ramos en fazla El Clasico oynayan oyuncu olarak rekoru elinde tutuyor. Real Madrid'in sembol ismi, tüm kulvarlarda oynanan El Clasico'larda 44 kez forma giyerek, Messi'nin 1 maç önünde yer alıyor.

170 kez ile İspanya Milli Takımı'nın formasını da en çok giyen isim olan Ramos, geçtiğimiz sezon attığı gollerle Barcelona'nın hocası Koeman'ı geride bırakarak La Liga tarihinin en golcü savunma oyuncusu unvanını da ele geçirdi. Ramos, deneyimi ve son dönemde yaptığı skor katkısıyla Real Madrid'in en güvendiği oyuncu olacak El Clasico'da.

Modric, Courtois, Busquets, Pique, Alba, Marcelo, Varane, Griezmann, Benzema, Coutinho, Kroos gibi dünya çapında birçok yıldızı barındıran karşılaşmada, son dönem Avrupa futboluna damga vuran genç yıldız adayları da belirleyici olabilir.

17 yaşında attığı gollerle Barcelona taraftarına kendini kabul ettiren Ansu Fati, bu mücadelede Messi'nin en büyük ortağı olacak gol yollarında. Geçtiğimiz sezon El Clasico'da Real Madrid'i galibiyete taşıyan golü atan Vinicius Jr. ise Messi'den El Clasico tarihinin en genç golcüsü rekorunu da almayı başarmıştı.

El Clasico'nun ne demek olduğunu hem futbolculuk dönemlerinde hem de teknik adam olarak yaşama şansına erişen nadir isimler Koeman ile Zidane arasındaki oyunda iki tarafın da çok önemli kozları olduğu aşikar.