Barcelona - Real Betis maç sonucu: 5 - 2

Barcelona, La Liga'nın 9.hafta maçında Real Betis'i sahasında 5-2 yendi. Katalan ekibi adına golleri Messi (2), Dembele, Griezmann ve Pedri attı. Oyuna ikinci yarıda giren Lionel Messi biri penaltıdan olmak üzere iki gol atarken bu sezon ilk kez penaltı dışında fileleri havalandırmış oldu. Arjantinli yıldız Messi bu sezon resmi maçlarda 6 gol atarken bu gollerin 5 tanesi penaltıdan gelmişti. Messi böylece 1184 dakika sonra penaltı dışında gol atmış oldu

Barcelona bu galibiyet ile puanını 11 yaptı ve 8.sıraya yerleşti



