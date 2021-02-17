UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Barcelona ile PSG'nin karşı karşıya geldiği 90 dakika ev sahibi için hüsranla sonuçlandı. PSG'nin süperstarı Kylian Mbappe'nin hat-trick yaptığı ve Fransız ekibinin 4-1 galip ayrıldığı karşılaşmada Barcelona'nın iki yıldızı Gerard Pique ile Antonie Griezmann arasında sinirler gerildi. Üst üste gelen PSG atakları sonrası yıkılan Barçalı iki oyuncunun birbirlerine küfürdü savurduğu anlar ekranlara yansıdı.

Ayrıca ilk yarının sonlarında PSG atakları sonrası bunalan Pique, takım arkadaşlarını ayağa kaldırmaya çalıştı ve ''Tanrı aşkına! Topa biraz uzun sahip olalım'' diye bağırdı. Bunun üzerine Antonie Griezmann, ''Sessiz ol, yeter artık! Kapa çeneni'' diyerek Pique'ye cevap verdiği gözlendi.

İki futbolcu arasında tansiyon yükselirken Pique, ''Çok zorlanıyoruz ve deli gibi koşuyoruz'' derken Griezmann, ''Bağırma! Ben de koşuyorum. Biz de acı çekiyoruz'' sözlerini kullandı.

Seyircisiz oynanan maçta iki yıldız futbolcu arasındaki tartışmada söylenen sözler ekranlara yansırken futbolcuların birbirlerine küfürlü bir şekilde konuşması tepki çekti.







