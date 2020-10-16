Barcelona - Panathinaikos maç sonucu: 97-89

Turkish Airlines EuroLeague'in dördüncü maç döneminde Katalan devi Barcelona, Yunanistan temsilcilerinden Panathinaikos'u konuk etti. Corona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle yıldızı Nikola Mirotic'ten yoksun Barcelona, sahasında ağırladığı Panathinaikos'u uzatma sonucunda 97-89'luk skorla geçti.

Barcelona'da Cory Higgins 24 sayı, 7 ribaunt, 5 asist ile öne çıkarken Brandon Davies 20, Kyle Kuric ile Nick Calathes de 14'er sayıyla oynadılar.

Panathinaikos'ta Marcus Foster 24 sayıyla en skorer isim olurken Howard Sant-Roos 17 sayı, Konstantinos Mitoglou da 16 sayı, 12 ribaunt ile maçı tamamladı.