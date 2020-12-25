Daha sonra menajeri ile birlikte Barcelona’ya Fenerbahçe Beko ile görüştüğünü söyleyen fakat aslında Real Madrid ile görüşmeler yapan Heurtel, takımı Barcelona tarafından kafile ile birlikte geldiği İstanbul’dan Barcelona’ya dönüşte takım uçağına alınmamıştı.

Neticede takım ile antrenmanlara çıkamayacağı belli olan Heurtel ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Barcelona yönetimi, oyuncularına Thomas Heurtel’i takımda görmek isteyip istemediklerini sordu ve oyuncuların tamamı görmek istedikleri yönünde “Evet” oyu kullandı.

Öte yandan genel menajer Nacho Rodriguez ile koç Jasikevicius, Heurtel’in bonservisini alarak İspanya dışındaki bir takımda oynamasından yana. Bu durum gerçekleşmezse, Heurtel’in Barcelona B takımı ile sezonu tamamlaması fakat aktif bir rolünün olmaması öngörülüyor. (Eurohoops)







