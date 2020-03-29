Corona virüs salgını nedeniyle futbola genel anlamda bir ara verilmiş olmasına rağmen takımlar transfer planlarını sürdürüyor.

La Liga ekiplerinden Barcelona, yaz döneminde kadrosunu bir forvet ve iki merkez orta saha ile takviye etme düşüncesinde.

Hücum hattına transfer edilmesi planlanan isim Inter'in Arjantinli oyuncusu Lautaro Martinez olarak belirlenirken orta saha için de Tottenham'dan Ndombele ve Napoli'den Fabian Ruiz'in isimleri geçiyor.

Mundo Deportivo'nun haberine göre Barcelona'nın merkez orta saha için önceliği Tottenham forması giyen Tanguy Ndombele olacak.

Tottenham'da mutsuz olan Ndombele için Barcelona, Lyon forması giyerken de devreye girmiş fakat transferi bitirmeyi başaramamıştı.

Hem Ndombele hem de Fabian Ruiz için Katalan ekibinin en büyük rakibinin Real Madrid olacağı belirtiliyor.