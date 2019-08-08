Fenerbahçe'den Napoli'ye 16 milyon Euro'ya transfer olan Eljif Elmas takımının Amerika'da Barcelona ile karşılaştığı hazırlık maçında forma giydi.

Barcelona ile Napoli Miami'de Hard Rock Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Katalan ekibi 2-1 kazanmayı bildi.

Barcelona'nın gollerini 38. dakikada Sergio Musquets ve 79'da Ivan Rakitic kaydetti. Napoli'nin golünü ise 42. dakikada Samuel Umtiti kendi kalesine attı.

Napoli formasıyla ilk maçına çıkan Eljif Elmas ise 57 dakika sahada kalırken gol ya da asist üretemedi. Makedon yıldız 57. dakikada yerini Gaetano'ya bıraktı. Eljif oyundan çıktığı sırada maç 1-1 devam ediyordu.