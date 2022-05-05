İspanya La Liga'nın köklü kulüplerinden Barcelona'da yeni sezon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yeni sezonda teknik direktörü Xavi önderliğinde yeniden şampiyon olmak isteyen Katalanlar, transferde işi sıkı tutmak istiyor.

İspanya'da yayın yapan AS'ın haberine göre; Barcelona, Napoli'de forma giyen 30 yaşındaki Senegalli stoper Kalidou Koulibaly'yi kadrosuna katmak istiyor. İtalyan ekibinin bu transferden beklentisi ise 40 milyon Euro. Haberin devamında da ilk ön temasların gerçekleştirildiği ancak Barcelona açısında olumlu olmadığı aktarıldı. Ancak oyuncunun bu transfere oldukça istekli olduğu da gelen bilgiler arasında.

Barcelona'nın bu transferdeki ısrarının nedeni Kalidou Koulibaly'yi, şu anda kadrosunda bulunan Gerard Pique'nin varisi olarak görmesi. Xavi yeni sezonda savunmanın özellikle takviyelenmesini istediği için transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Barcelona, Koulibaly hamlesi ile savunma tarafını tamamen güçlendirmeyi hedefliyor.



