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Barcelona, Manchester City'li Sterling'i gündemine aldı

Yıldız futbolcu Sergio Aguero'yu kadrosuna katan Barcelona, bir başka Manchester City'li yıldızı daha renklerine bağlayamaya hazırlanıyor. Katalan ekibinin Raheem Sterling'i transfer listesine eklediği iddia edildi.

09 Haziran 2021, Çarşamba 23:09 Son Güncelleme:
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Barcelona, Manchester City'li Sterling'i gündemine aldı

Önümüzdeki sezon öncesi yaz transfer dönemi çalışmalarını tüm hızıyla devam eden Barcelona, bir transfer bombası daha patlatmaya hazırlanıyor.

İngiliz basınından SPORT'un haberine göre Katalan ekibi, Manchester City'nin yıldız futbolcusu Raheem Sterling'i gündemine aldı. Haberde transfer listesinin ilk sırasında bulunan Sterling için Barcelona'nın önümüzdeki haftalarda harekete geçeceği öğrenildi. City ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcunun son haftalarda forma şansı bulamadığı için takımda mutsuz olduğu belirtildi.


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Bonservis bedeli dudak uçuklatıyor

2015 yılından beri Manchester City forması giyen Raheem Sterling, geçtiğimiz sezon mavi beyazlılarla 31 Premier Lig maçında 10 gol 8 asistle oynadı. Yıldız futbolcunun bonservis bedeli 90 milyon euro.


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Aguero'yu transfer etmişti

Transfer döneminin hareketli ekibi Barcelona daha önce, Manchester City ile sözleşmesi sona eren Serigo Aguero'yu kadrosuna katmıştı. 

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