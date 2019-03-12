Barcelona-Lyon maç sonucu: 5-1

Son 16 turu ilk maçında 0-0 berabere kalan Barcelona ile Fransız ekibi Lyon bu kez Nou Camp'ta karşı karşıya geldi. Barcelona ev sahibi olmanın avantajını kullanarak adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Arjantinli süper yıldız Messi'nin 2 gol, 2 asistlik performansı ile coşan Katalanlar, sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.

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Maçtan dakikalar

Mücadelenin 16. dakikasında Barcelona'da Denayer'in müdahalesiyle Suarez yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Messi Katalan ekibini 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Goller art arda geldi

31. dakikada Barcelona kednsi sahasında rakibine oranla rahat bir oyun sergiledi ve uzun süredir tartışmaların odağındaki isim olan Coutinho ile skoru 2-0'a getirdi. Brezilzyalı ismin golünde asisti yapan isim Luis Suarez oldu.

Fransız ekibi için şanssız an

Karşılaşmanın 34. dakikasında Lyon'da sakatlanan kaleci Lopes maça devam edemedi ve gözleri dolarak alkışlarla oyunu terk etti. Mathieu Gorgelin oyuna girdi.

Mücadelenin ilk yarısında başka gol sesi çıkmadı ve ev sahibi Barcelona soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle gitti. Fransız ekibi Lyon ise maça istediği gibi bir başlangıç yapamayınca ilk yarıda etkili ataklar oluşturmakta bir hayli zorlandı.

Lyon golü kaydetti

58. dakikada Fransız ekibi Nou Camp'ta golü bulmayı başardı. Lyon'da Toussart kornerde ceza sahası içinde oluşan kramabolde topu ağlara gönderdi. Pozisyonun öncesinde faul olup olmadığına ilişkin VAR incelemesi gerçekleştirildi. Hakem VAR'ın kontrolü sonrası golün geçerli olduğunu saydı ve skor 2-1'e geldi. Fransız ekibi aradaki farkı bire indirdi.

Maçın 78. dakikasında süperyıldız Lionel Messi, yine sahneye çıktı ve Katalan ekibini rahatlatan golü kaydetti. Ev sahibi ekip lehine skoru 3-1'e getirdi.

Messi'den bu kez asist

Barcelona skor avantajını yakalamış olsa da durmaya niyeti yok gibi ataklarına devam etti. 2 golün sahibi Messi bu kez de asist yaparak Gerard Pique'yi buldu. İspanyol savunmacı skoru 4-1'e getiren golü kaydetmeyi başardı.

Bu kez asist Dembele'ye

Barcelona yine golü bulmayı başardı. Yine golün hazırlayıcısı olan Lionel Messi bu kez Dembele'yi buldu. Oyuna sonradan giren genç oyuncu 86. dakikada skoru 51-'e getiren golü kaydetti. Arjantinli süper yıldız maçta 2 gol, 2 asistlik performansa imza atarak yine yıldızlaşmayı başardı.

Mücadelede başka gol olmadı ve Barcelona sahadan 5-1'lik farklı galibiyetle ayrılarak adını Devler Ligi'nde Çeyrek Finale yazdırdı.

Maçın 11'leri

Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, Rakitic, Arthur, Coutinho, Messi, Suarez

Lyon: Lopes, Marçal, Denayer, Marcelo, Dubois, Ndombele, Tousart, Mendy, Fekir, Depay, Dembele