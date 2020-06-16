Salgın arasından dönüşü Mallorca deplasmanında 4-0 kazanarak yapan Barcelona'da, maçın yıldızı kuşkusuz Lionel Messi'ydi! Arjantinli yıldız 1 gol attı, 2 de asist yaptı maça damgasını vurup Katalanlar'a 3 puanı kazandırdı... Cezası biten Clement Lenglet ilk 11'e geri dönüyor, sakatlıktan dönen Samuel Umtiti'nin bu maçta da yedek soyunması şaşırtıcı olmaz. Mallorca karşısında 1 gol 1 asistle oynayıp iyi bir performans ortaya koyan ancak gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen Jordi Alba'nın yerine Junior Firpo görev yapacak.

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Küme düşme potasındaki Leganes ise Enes Ünal'ın skor perdesini açtığı maçta Real Valladolid'e 2-1 kaybedip 19. sıradan kurtulamadı... İki de kötü haber var, savunmanın önemli ismi Dimitrios Siovas ile bu sezon 10 gole katkı (8 gol - 2 asist) yapan Oscar Rodriguez cezalı! İkisi de Valladolid maçında gördükleri sarı kartlar nedeniyle Camp Nou'da takımlarını yalnız bırakacak. TD Javier Aguirre, muhtemelen, daha önce Süper Lig'de forma giymiş Kenneth Omeruo (Kasımpaşa) ve Chidozie Awaziem (Rizespor) stoper ikilisiyle karşılaşmaya başlayacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasındaki son 8 maç "2.5 ÜST" bitti.

- Barcelona, Camp Nou'da Leganes ile oynadığı son 3 maçta da en az 3 gol bulmayı başardı.

- Leganes'in ligdeki son 3 maçı "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu La Liga mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Barcelona kazanır" oldu! %43'lük kesim Mallorca önünde gövde gösterisi yapan Barça'ya Leganes karşısında da güveniyor... %12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol bekliyor.