Barcelona Lautaro Martinez için devreye girdi!

Inter'in geçen sezon başı 14 milyon euroya Racing Club'dan transfer ettiği Lautaro Martinez yapılan yatırımın karşılığını vermeye başladı.

9 maçta 3 gol atan, oynadığı oyunla da herkesin beğenisini kazanan 22'lik Arjantinli için Barcelona da devreye girdi.

110 milyon euro az geldi!

Şampiyonlar Ligi'nde Inter'in İspanya'da Barcelona'ya 2-1 kaybettiği maçta İtalyanları öne geçiren golü atan ve oynadığı oyunla herkesin takdirini kazanan genç forvetin 110 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor.

Inter ise bu yüksek ücrete rağmen oyuncusunu bu fiyata bırakmak istemiyor ve Arjantinli oyuncuyla yeni bir sözleşme yaparak bu maddenin fiyatını artırmak niyetinde...

Martnez'in Inter'le 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.