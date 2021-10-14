Barcelona kurtuluşu bedava yıldızlarda buldu

Barcelona, sezona Lionel Messi’yi kaybederek başladı. Barça, yaşadığı ekonomik kriz ve La Liga’daki harcama limitinin 90 milyon Euro olması nedeniyle Aguero, Depay ve Erik Garcia dışında transfer yapamadı. Katalanlar, Şampiyonlar Ligi’nde tarihinde ilk kez ilk iki maçta sıfır çekti, lige de 7 maçta 12 puan toplayarak kötü başladı. İspanyol basını, Barcelona’nın yeniden ayağa kalkmak için, sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan yıldızları gözüne kestirdiğini yazdı. Başkan Laporta’nın 1 numaralı hedefi, Manchester United’ın Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba. Real Madrid ve Juventus’un da ilgilendiği Pogba için Barcelona’nın tüm şartları zorlayacağı kaydedildi.

Hayaller Haaland ama...

İspanyol devi ayrıca Chelsea’nin stoperi Antonio Rüdiger, Milan’ın orta saha oyuncusu Franck Kessie ve Ajax’ın kalecisi Andre Onana’yı da bedelsiz olarak transfer etmek için kolları sıvadı. Barcelona Yönetimi, 1 Ocak’tan itibaren başka kulüplerle görüşebilecek olan 4 yıldıza imza attırmak için harekete geçecek. İspanyol ekibinin hayallerini süsleyen Erling Haaland transferinde ise yüksek bonservis bedeli nedeniyle işi zor görünüyor