Turkish Airlines EuroLeague'de yeni sezonda iddialı olmak isteyen İspanyol temsilcisi Barcelona Lassa, Fenerbahçe Beko'nun Yunan yıldızı Kostas Sloukas'a teklifte bulundu.

Cory Higgins ile anlaşma noktasına gelen Barcelona, Alex Abrines ve Nikola Milutinov'u da kadrosuna katmaya çalışırken Mundo Deportivo'nun haberine göre Sloukas'a da teklif yaptı.

Sloukas'ın Heurtel'in yerine kadroya katılması bekleniyor.

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko'da Kostas Sloukas, EuroLeague sezonunu 11.8 sayı, 4.8 asist ortalamalarıyla tamamladı.

Fenerbahçe ile 1 yıllık kontrat opsiyonu bulunmasına rağmen serbest kalması beklenen Sloukas ile CSKA Moskova, Real Madrid ve Olympiacos'un ilgilendiği belirtiliyor.