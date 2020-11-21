Barcelona - Kızılyıldız maç sonucu: 76-65

Turkish Airlines EuroLeague'in 10. maç döneminde İspanya temsilcilerinden Barcelona, Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı konuk etti. Ev sahibi ekip, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmadan 76-65'lik skorla galip ayrıldı.

Barcelona, 9. maçındaki 8. galibiyetini alarak zirvedeki yerini korurken Kızılyıldız ise 10. maçındaki 6. yenilgisini aldı.

Süre alan 12 oyuncunun da skor katkısı yaptığı Barcelona'da Nikola Mirotic, 23 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Pierre Oriola 12, Nick Calathes 10 sayı üretti.

Kızılyıldız'da Dejan Davidovac, 12 sayıyla takımının en skoreri olurken Duop Reath ve Emanuel Terry de 9'ar sayıyla oynadılar. Takımın yıldızı Jordan Loyd ise 2 sayıda kaldı.