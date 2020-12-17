Barcelona - Khimki maç sonucu: 87-74

Turkish Airlines EuroLeague'in 14. maç döneminde Katalan devi Barcelona, Rusya temsilcilerinden Khimki'yi konuk etti. Barcelona, EuroLeague'de sıkıntılı bir dönem geçiren rakibini 87-74'lük skorla mağlup etmeyi başardı.
Bu sonuçla Barcelona, 14. maçındaki 11. galibiyetini alırken Khimki ise 14. maçındaki 12. yenilgisini aldı. Khimki'nin galibiyet hasreti de 6 maça çıktı.
Barcelona'da Nikola Mirotic, 24 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Cory Higgins 20, Alex Abrines 13 sayıyla oynadı.
Khimki'de Alexey Shved, 22 sayıyla takımın en skoreri olurken Jordan Mickey ve Sergey Karasev 13'er sayıyla maçı tamamladılar.