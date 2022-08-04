Barcelona kaptanlarından indirim istedi!

Geçen sezon hayal kırıklığı yaratan ve yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Barcelona bu doğrultuda Robert Lewandowski, Raphinha, Jules Kounde, Andreas Christensen ve Frank Kessie'yi renklerine bağlamıştı.

Transferler için 153 milyon Euro bonservis ödeyen Katalan devinin altyapılarından yetişen Sergio Busquets ve Pique'den maaşlarında kesinti talep ettiği iddia edildi.

Yıldız oyuncuların bu öneriye ne yanıt vereceği henüz belli değil.