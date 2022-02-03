Barcelona, kadrosunda düşünmediği Umtiti ile yeni sözleşme imzaladı!

Barcelona, Samuel Umtiti ile yollarını ayırmak istiyor. Fakat buna rağmen Fransız savunmacının sözleşmesi Haziran 2026'ya kadar uzatıldı.

Barcelona, maaş bütçesinde yer açmak istiyordu. Bu noktada takıma Samuel Umtiti, yardımcı oldu. Fransız oyuncu, varolan sözleşmesini yeniledi ve Haziran 2026'ya kadar neredeyse maç oynamadığı takdirde hiç para alamayacağı bir anlaşmaya imza attı.

Barcelona'nın maaş tasarrufunun 14 milyon Euro düzeyinde olabileceği belirtiliyor. Bu riski alması gerekmezken kulüpte forma adına savaşacağını belirten Umtiti, maç başına bir sözleşmeye imza attı.

Barcelona'da forma savaşını sürdüren Umtiti'nin ismi ara transfer döneminde Fenerbahçe ile anılmıştı.