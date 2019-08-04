La Liga'da son iki sezonu şampiyonlukla tamamlayan Barcelona, Real Betis'te forma giyen Dominik Cumhuriyeti doğumlu sol bek oyuncusu Juinor Firpo'yu kadrosuna kattı. Katalan devi resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada 22 yaşındaki futbolcuyla beş yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Söz konusu transfer için Betis'e 18 milyon euro'su peşin, 12 milyon euro'su da bonuslardan oluşan bir bonservis bedeli ödeyecek olan Barça, Firpo'nun serbest kalma bedelininse 200 milyon euro olarak belirlendiği ifade edildi. Yetenekli futbolcu, geçtiğimiz sezon forma şansı bulduğu 29 maçta takımına 3 gol ve 5 asistlik bir katkı sağlamıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler