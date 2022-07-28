Barcelona, Jules Kounde transferini resmen açıkladı

Teknik direktör Xavi yönetiminde gelecek sezon için hazırlıklarına devam eden Barcelona, bir transferi daha resmen açıkladı.

23 yaşındaki Fransız stoper Jules Kounde'nin transferi için Seviila ile anlaşamaya vardığını duyurdu. Ayrıca futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacağı da belirtildi.

Bonservis bedeli

Barcelona transferin mali detaylarını açıklamazken iddialara göre futbolcunun bonservisi için 50 milyon Euro ödenecek.

2019 yılından bu yana Sevilla'da oynayan Kounde geçtiğimiz sezon 44 maçta forma giymiş ve 3 gol, 1 asistlik skor katkısı sağlamıştı.



