Barcelona, Jean-Clair Todibo transferini açıkladı!

Katalan devi Barcelona, ara transfer döneminde Jeison Murillo'dan sonra bir bomba daha patlattı.

Resmi internet sitesi aracılığıyla bir açıklama yayımlayan Barça, Toulouse forması giyen Jean-Clair Todibo'yu renklerine bağladığını duyurdu.

Sözleşmesi sezon sonunda biten oyuncuyla ön protokol imzalanırken 19 yaşındaki Fransız stoperin gelecek sezondan itibaren takıma katılacağı ifade edildi.

Bonservis bedeli ödenmeden Barcelona'ya transfer olan Todibo'nun güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler