Barcelona Basketbol Takımı, İspanya ACB Ligi play-off final serisinde Real Madrid'i 2-0'la geçti ve şampiyon oldu. Final serisinin ikinci maçında 92-73 üstünlük kuran Sarunas Jasikevicus'un ekibi mutlu sona ulaştı

THY Euroleague finalinde Anadolu Efes'e 86-81 kaybeden geçen sene de ACB Ligi finalinde Baskonia Basket'e kaybeden Barcelona en son 2013-14 sezonunda lig şampiyon olmuştu.

19.kez şampiyon

Barcelona Başantenörü Sarunas Jasikevicius, karşılaşmanın ardından İspanyol televizyonuna yaptığı açıklamada, "Bu sezon çok zorlu dönemler geçirdik. 4 turnuvada final maçı oynadık ve bunun ikisini kazandık. Bundan gurur duymalıyız. Şimdi, dinlenmek ve şampiyonluğun tadını çıkarmak gerekiyor." dedi.

Katalan takımı, İspanya Basketbol Federasyonu’nun yerine 1983 yılından bu yana Basketbol Kulüpleri Derneği (ACB) tarafından organize edilen İspanyol 1. liginde 19’uncu şampiyonluğunu ilan etti.