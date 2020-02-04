Barcelona idmanında olay! Diğer oyuncular araya girdi!

Valverde'yi gönerip Quique Setien'i takımın başına getiren Barcelona'da geçtiğimiz hafta idmanda sonu kavgaya varabilecek bir tartışmanın yaşandığı belirtildi.

İspanya medyasından AS'ın haberine göre; geçtiğimiz haftaki idmanda adları öğrenilemeyen ancak sürekli ilk 11'de forma giyen iki as takım oyuncusnun kavganın eşiğinden döndüğü yazıldı.

Dalga geçmeye kalkınca...

Haberde, antrenman maçında kazanan tarafın oyuncusu, rakibine dalga geçerek çalım atmaya kalkınca ortamın ciddi şekilde gerildiği belirtildi. İki futbolcuyu ise diğer oyuncular zorlukla sakinleştirdi.

Yeni teknik adam Quique Setien'in ilk maçındaki Valencia mağlubiyetinden birkaç gün sonra yaşanan bu gelişme İspanya'da "Barcelona'da disiplinsizlik mi var?" sorularına sebep oldu.

Katalan ekibi ligde 46 puanla Real Madrid'in 3 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.

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