5 Aralık 2020'den sonra ilk kez, 10 Nisan 2021'de Real Madrid'e kaybeden Barcelona, Real Madrid'in Cadiz deplasmanında kazanmasıyla zirvenin 5 puan gerisine düştü. 2 maç eksiği olduğunu es geçemeyelim... Gerard Pique iyileşti, ilk 11'de olmayacak ama yedek kulübesindeki yerini alabilecek. Savunma üçlüsünün "Mingueza, Araujo & Lenglet" olması bekleniyor. Bir kanatta Sergino Dest'i, diğer kanatta da Jordi Alba'yı izleyeceğiz. Geçtiğimiz hafta sonu Kral Kupası'nı müzesine götüren Katalan ekibinde en kritik oyuncu Pedri! Genç yaşına rağmen orta alana kattığı enerji, TD Ronald Koeman'ın 3-1-4-2'ye döndükten sonra ilerdeki "Griezmann & Messi" ikilisine verdiği destek, birçok maçta 3 puanı getiren en önemli faktör olmuştu.

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Son 13 lig maçında sadece 1 kere kazanabilen, son 5 maçın 4'ünde gol atamayan Getafe'nin gole en yakın iki isminden biri milli futbolcumuz Enes Ünal olacak. Sağ bek Allan Nyom cezalı, o bölge Damian Suarez'e emanet. Sol bekte ise Mathias Olivera'yı izleyeceğiz. Barcelona çıkışlı Marc Cucurella daha çok orta alanın solunda oynuyor. Enes'in yanında Jaime Mata'yı görmemiz olası... Mata, ilk maçtaki sürpriz 1-0'da tabela yapan isimdi.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Barcelona'nın ligde oynadığı son 4 maçın 3'ü "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" oldu.

- Getafe'nin ligde oynadığı son 5 maçın tamamı "2.5 ALT" bitti.

- Getafe daha önce 15 kez konuk olduğu Camp Nou'dan 1 tane bile galibiyet çıkartamadı! (4 beraberlik - 11 mağlubiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu La Liga karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Barcelona kazanır" oldu! %63'lük kesim El Clasico yenilgisi sonrası şampiyonluk yarışından kopmamak için mutlaka kazanmak zorunda olan Barça'ya güveniyor... %14'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.