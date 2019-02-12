Bundesliga'da 14 golle krallıkta ilk sırada olan Luka Jovic'in Barcelona'yla her konuda anlaştığı belirtildi.

İspanyol Marca'da yer alan habere göre, Jovic sezon sonunda Kataln ekibine katılmayı kabul etti.

40 milyon euro!

Geçen sezonun başında Benfica'dan 2 yıllığına Eintracht Frankfurt'a kiralanan 21 yaşındaki Bosnalı forvet sezon sonu kiralandığı kulübü Benfica'ya geri dönecek. Genç forvetin değeri ise şu an için tam 40 milyon euro olarak gösteriliyor.

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