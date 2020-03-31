Barcelona forması kazanmak isteyenlere müjde

İspanya'da yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 849 artarak 8 bin 189'a yükseldi. İspanya'da bu tarz önemli gelişmeler yaşanırken, kulüpler de taraftarlarına moral vermek için ellerinden gelen tüm imkanlarını kullanıyorlar.

İspanya La Liga'nın köklü kulüplerinden biri olan Barcelona, bu konuda kıtalar arası taraftarlarına ulaşabilmek için bir adım attı. Katalan ekibi corona virüs günlerinde taraftarlarını da düşünerek FBS ortaklığı ile yeni bir kampanyaya imza attı. 'Barca Striker' oyunu ile birbirinden güzel hediyeler kazanabilirsiniz. Penaltı atışı sizin ödüllerini ve kazancınızı belirleyecek.

Oyunu oynadıktan sonra Barcelona forması kazanma şansı bile sizinle. https://fbsbarcastriker.com/en/ adlı siteden oyunu oynamaya başlayabilirsiniz.

Ödüllere ulaşmak için yapmanız gerekenler...

Oyuna giriş yapın ve kayıt yaptırın. Unutmayın Facebook hesabınızdan paylaşmak şartı ile kazanabilirsiniz.

Bir gol atarak kazanabileceğiniz hediyeler arasında para ödülleri ve yatırımcılar için özel VIP hizmetleri bulunmaktadır. Sonunda, hangisinden daha çok hoşlanıyorsanız bunlardan yalnızca birini seçmenize izin verildiğini unutmayın.