Barcelona - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 97-55

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 8. haftasında Barcelona'ya deplasmanda 97-55 mağlup oldu. Fenerbahçe Beko, ligde bu sezon 4. mağlubiyetini aldı, sezona iyi başlayan Barcelona ise 7. galibiyetini elde etti. Sarı-lacivertli ekipte, Lorenzo Brown 10, Leo Westermann 9 sayıyla maçı tamamladı. Ev sahibi takımda, 25 sayıyla oynayan Kyle Kuric maçın en skorer ismi olurken, Rolands Smits 20, Nikola Mirotic 16 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Barselona kentindeki Palau Blaugrana Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 28-17 önde kapatan Barcelona, rakibinin ilk beş dakikasında üç sayı üretebildiği ikinci periyotta farkı daha da açarak soyunma odasına 51-29 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte 14 sayılık seri yakalayan ve son periyoda 69-38 önde giren İspanyol ekibi, salondan 97-55 galip ayrıldı.











