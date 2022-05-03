Turkish Airlines Euroleague Play-off serisi 5. maçında Barcelona sahasında Bayern Münih ile karşı karşıya geldi. Barcelona büyük mücadeleye sahne olan maçta 81-72'lik skorla galip ayrılarak seriyi 3-2 ile kazandı ve adını Final-Four'a yazdırdı.

Maça istediği gibi bir başlangıç yapamayan Barcelona ilk yarıyı 31-37 geride tamamlarken, ikinci yarıda hem hücumda hem de savunmada etkili oyununu parkeye yansıttı ve karşılaşmayı 81-72 kazandı. Barcelona'da Nicolas Laprovittola 26 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Bayern Münih'te Othello Hunter 18 sayı üretti.

Barcelona'da forma giyen Milli basketbolcu Sertaç Şanlı, maçta yaklaşık 9 dakika süre alırken, 4 ribaund ile mücadele etti.

Final-Four'da El Clasico heyecanı

Barcelona'nın adını son 4 takıma yazdırması ile Final-Four'da El Clasico heyecanı yaşanacak. Barcelona yarı finalde ezeli rakibi Real Madrid ile karşılaşacak. Final-Four'a yükselecek son takım ise yarın oynanacak olan Monaco-Olympiakos maçının ardından belli olacak. Eşleşmenin galibi Final-Four'da Anadolu Efes'in rakibi olacak.

Final-Four ne zaman?

Turkish Airlines Euroleague'de Final-Four organizasyonu 19-21 Mayıs tarihleri arasında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stark Arena'da oynanacak.



