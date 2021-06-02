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Barcelona, Emerson Royal transferini açıkladı

Transfer sezonuna hızlı başlayan Barcelona, Sergio Agüero ve Eric Garcia'nın ardından Real Betis'te forma giyen 22 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Emerson Royal'i kadrosuna kattığını açıkladı.

02 Haziran 2021, Çarşamba 12:20 Son Güncelleme:
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Barcelona, Emerson Royal transferini açıkladı

İspanya Laliga'da üst üste hayal kırıklığı yaşadıktan sonra yeni sezonda işi sıkı tutmak isteyen Barcelona yönetimi transferde hızlı kararlar verip imzaları attırmaya devam ediyor. Katalan ekibi Real Betis'in 22 yaşında Brezilyalı sağ beki Emerson Royal'i kadrosuna kattığını açıkladı.



Barcelona öncesinde Sergio Agüero ve Eric Garcia ile sözleşme imzalamışlardı. 

Brezilyalı futbolcu bu sezon Real Betis formasıyla 38 maça çıktı ve 2 gol, 4 asistlik performansa imza attı. 


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