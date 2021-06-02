Barcelona, Emerson Royal transferini açıkladı

İspanya Laliga'da üst üste hayal kırıklığı yaşadıktan sonra yeni sezonda işi sıkı tutmak isteyen Barcelona yönetimi transferde hızlı kararlar verip imzaları attırmaya devam ediyor. Katalan ekibi Real Betis'in 22 yaşında Brezilyalı sağ beki Emerson Royal'i kadrosuna kattığını açıkladı.
https://twitter.com/fcbarcelona_tr/status/1400014843457986561
Barcelona öncesinde Sergio Agüero ve Eric Garcia ile sözleşme imzalamışlardı.
Brezilyalı futbolcu bu sezon Real Betis formasıyla 38 maça çıktı ve 2 gol, 4 asistlik performansa imza attı.