La Liga'nın 18 hafta mücadelesine liderin 18 puan gerisinde mutlak kazanması gereken haftada sahasında Elche ile karşılaşacak.
İki takım arasında oynanan son maçı Barcelona 3-0 kazandı.
Ev sahibi takımda Memphis Depay, Sergino Dest sakatlıkları; Gerard Pique cezası, misafir takımda ise Dario Benedetto, Kiko Casilla sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.
Barcelona evinde ortalama performans sergilerken Elche'nin deplasman performansı kötü. İki takım arasında oynanan önceki maçlarda maç başına ortalama 3.38 gol atıldı. Son 10 maçta KG YOK tamamlandı. Bu sezon La Liga performanslarına bakarsak Barcelona evinde maç başına 1.89 puan alırken Elche deplasmanda 0.56 maç başı puan ortalamasıyla oynadı.
Son 3 maçını kazanamayan Barcelona'yı desteklemek zor olsa da Elche karşısında mutlak kazanmaları gerekiyor
Oran Analizi
Barcelona için 1.5 alt oranı 3.45 olduğunda toplam 4 maçın hepsi 1.5 üst, ilk yarı 1.5 üst oranı 2.2 olduğunda toplam 8 maçın %88 kısmı ilk yarı 1.5 alt bitti.
Elche için galibiyetine 7 oran verildiği toplam 4 maçta hiç kazanamadı.
Elche için ilk yarı 1.5 üst oranı 2.2 olduğunda toplam 3 maçın hepsi ilk yarı 1.5 alt bitti.