Barcelona - Dinamo Kiev maç sonucu: 1-0

Barcelona, Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. hafta karşılaşmalarında evinde Dinamo Kiev'i ağırladı. Devler Ligi'ne istediği gibi bir başlangıç yapamayan Katalan ekibi, Ukrayna temsilcisini 1-0 mağlup etmeyi başararak 3 puana ulaştı.

Maçın 36. dakikasında tecrübeli stoper Gerard Pique'nin bulduğu gol ile Barcelona, Mircea Lucescu yönetimindeki Dinamo Kiev'i 1-0 yendi.

Bu sonuç ile birlikte Barcelona Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki ilk galibiyetini almış oldu ve puanını 3'e çıkardı. Katalan ekibi ilk 2 haftada Bayern Münih ve Benfica'ya mağlup olmuştu.

Dinamo Kiev ise henüz galibiyet alamadı ve 1 puanda kaldı.





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