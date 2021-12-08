Turkish Airlines EuroLeague'de şampiyonluğun en önemli adaylarından Barcelona, kadrosuna önemli bir takviye gerçekleştirdi. Guard rotasyonundaki önemli isimlerin sakatlık problemleri neticesinde Barcelona, Avustralyalı oyuncu Dante Exum ile 3 aylık sözleşme imzaladı.

Barcelona'da Nick Calathes, Cory Higgins ve Alex Abrines sakatlık sorunları nedeniyle forma giyemiyorlar. Exum, yapılan anlaşma kapsamında Şubat ayı sonuna kadar Barcelona forması giymeye hazırlanıyor.

26 yaşındaki oyuncu, 7 yıllık profesyonel kariyerinin tamamını NBA 'de geçirdi. İlk 5 sezonunu Utah Jazz'de, son 2 sezonunu Cleveland Cavaliers'ta geçiren Exum; toplam 245 maça çıkarken 5.7 sayı, 2.1 asist, 1.8 ribaunt ortalamaları yakaladı.

Geride bıraktığımız yaz Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Avustralya formasıyla mücadele eden Exum, bronz madalya kazanan ülkesine 9 sayı, 3.7 ribaunt, 2.8 asist ortalamaları ile katkı sağladı.