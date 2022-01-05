2016 senesinde Barcelona'dan ayrıldıktan sonra Kasım ayında Katalan ekibine geri dönen tecrübeli futbolcu Dani Alves'in lisansı çıkartıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada ara transfer dönemi ile birlikte 38 yaşındaki futbolcunun lisansının çıkartıldığı ve İspanya Kral Kupası'nda Linares ile oynanacak maçın kadrosuna dahil edildiği açıklandı.

2008 yılında Sevilla'dan Barcelona'ya transfer olan Dani Alves, 8 sezon boyunca Katalan ekibiyle 391 resmi maça çıktımış ve 23 gol atma başarısı göstermişti. 2016 senesinde takımdan ayrılan tecrübeli futbolcu Kasım ayında Katalan ekibine geri dönmüş ve takımla birlikte antrenmanlara başlamasına karşın maçlarda forma giyemiyordu.





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