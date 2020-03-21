Barcelona da maaş kesintisine gidiyor

Corona virüs salgını tüm dünyada birçok sektörde olduğu gibi futbola da büyük darbe vurdu. Ligler ertelendi, antrenmanlar durdu.

Lyon'dan sonra şimdi de Barcelona...

Fransız ekibi Lyon geçtiğimiz günlerde ara boyunca oyuncu ve çalışanlara maaş ödemeyeceğini duyurmuştu. Katalan ekibi Barcelona da Franszıların peşinden gidecek gibi gözüküyor.

En geç yarın açıklanacak

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, dünya devi Barcelona'da yönetim maaşların bu durumda ne kadar daha ödenebileceğini konuştu ve yarına kadar bekleme kararı aldı. Pazar günü konuyla ilgili kesin bir kararın çıkması bekleniyor. Katalan devi çok büyük ihtimallle birçok çalışan ve oyuncununda maaş kesintisine gidecek.

İspanya'da kulüpler, 4 Nisan'a kadar tüm kulüp aktiviteleri ve idmanları durdurmuş durumda.

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