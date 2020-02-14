Barcelona, 13 Şubat 2020: FC Barcelona, blokzinciri tabanlı spor ve eğlence dünyasının lider taraftar etkileşim platformu Chiliz ile yeni bir ortaklığa imza attı. Barça'nın yeni dijital ve ticari stratejisinin bir parçası olan anlaşma, taraftarların Chiliz’in kurduğu taraftar oylama ve ödül mobil uygulaması Socios.com üzerinden anketlere katılmalarına izin veren Barça Taraftar Tokenleri ($BAR) aracılığıyla kulübün taraftar kitlesine daha da yakınlaşmasına yardımcı olacak.

Tüm dünyadaki Barça taraftarları, Socios.com üzerinden gerçekleştirdikleri işlemler için ödüllendirilecek, liderlik tablolarında yarışacak, özel ürünler ve hayatta bir kez yaşanabilecek benzersiz deneyimler karşılığında kullanılabilecek ödül puanları kazanacaklar.

FC Barcelona’nın küresel büyüme stratejisinin bir parçası olan anlaşma kulüp tarafından imzalanan ilk blokzinciri ortaklığı olma özelliğini de taşıyor. Yeni ortaklık, kulübün dünyanın dört bir yanındaki taraftarlarıyla bağlantı kurmak ve etkileşim sağlamak için yeni dijital kanallar ve yöntemler arama konusundaki kararlılığını destekliyor.

FC BARCELONA DA DİJİTAL DÜNYAYA AÇILIYOR!

Josep Pont, FC Barcelona Yönetim Kurulu Üyesi ve Ticaret Bölgesi Başkanı Açıklaması

“Chiliz'in Barça ailesine katılmasından gurur duyuyoruz. Bu anlaşma bize kulübü dijital dünyaya odaklanarak yenilikçi pazarlama ve ortaklık etkinleştirme şanslarını sunacak ve bu da kulübün dünyadaki taraftarlarına daha yakın olmasını sağlayacak. Bu anlaşma aynı zamanda FC Barcelona'nın hem ticari hem de dijital stratejisini sağlamlaştırmamıza yardımcı olabilecek lider markalarla ilişkilendirilme hedefini, hem sahada hem de saha dışında bir kıyaslama yapmamıza yardımcı olacak kaynakların oluşturulması için yeni akımların geliştirilmesini sağlıyor.”

Yönetim Kurulu Üyesi ve FC Barcelona Ticaret Bölgesi Başkanı Josep Pont (solda), Chiliz ve Socios.com CEO'su Alexandre Dreyfus (sağda), Camp Nou, Barcelona'da resmi anlaşmanın imzalanması sırasında.

Socios.com ve Chiliz CEO'su ve Kurucusu Alexandre Drefyus'un açıklaması

“FC Barcelona'yı Socios.com'da görmekten dolayı çok heyecanlıyız, ve dünya çapındaki taraftar kitlesi ile etkileşime başlamak için sabırsızlanıyoruz Dünya çapında 300 milyondan fazla taraftarı olan Barça, dünyanın en ünlü ve en çok desteklenen futbol kulüplerinden biri. FC Barcelona taraftarlarını Socios.com küresel topluluğuna eklemek, bizi blokzincirini tabana yayma hedefimize bir adım daha yaklaştırıyor. Bir taraftar uygulamayı her indirdiğinde ve bir Taraftar Tokeni satın aldığında, bu yenilikçi teknolojinin kullanım alanını daha da güçlendiriyor.”

Barça Taraftar Tokenları 2020'nin 2. çeyreğinde satışa çıkacak. Toplam 40 milyon adet sunulacak ve her bir $BAR ilk satış sırasında 2€ olacak.

FC Barcelona Taraftar Token Arz'ı (FTO™) başladığında, Barça Taraftar Tokenlarını satın alınabilecek. Barça Taraftar Tokenlarını satın alabilmek için taraftarların Socios.com'un dijital para birimi olan Chiliz'i ($CHZ) kullanması gerekiyor. Taraftarlar Socios.com uygulamasından $CHZ satın alabilir veya dijital bir cüzdandan transfer edebilirler.

Taraftarlar ayrıca Socios.com'un uygulama içi Artırılmış Gerçeklik (AR) özelliği olan Token Avı aracılığıyla periyodik olarak ücretsiz CHZ ve $BAR Taraftar Tokenları biriktirebilecekler.

Taraftar tokenlar, dünyanın ilk spor ve eğlence kripto para borsası Chiliz.net'ten de satın alınabiliyor. $CHZ, dünyanın en büyük kripto para borsalarında listelenmiştir.

Chiliz’in taraftar oylama ve ödüllendirme uygulaması Socios.com üzerinden sunulan Barça Taraftar Tokenları ($BAR) sayesinde kulüp ve taraftarları arasındaki etkileşimin artması hedefleniyor.