Barcelona - CSKA Moskova maç sonucu: 76-66

Turkish Airlines EuroLeague'in açılış haftasında Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Barcelona, sahasında ağırladığı CSKA Moskova'yı 76-66'lık skorla mağlup etti. İlk çeyrekte 10 sayılık üstünlüğü yakalayan ev sahibi ekip, üstünlüğünü büyük oranda maç sonuna kadar taşımayı başardı.
Barcelona'da Brandon Davies ürettiği 18 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Nikola Mirotic 17, Alex Abrines de 13 sayıyla oynadı.
CSKA Moskova'da yeni transferlerden Tornike Shengelia 15 sayı, 5 ribaunt ile oynarken Mike James 13, Daniel Hackett 11 sayıyla maçı tamamladı.