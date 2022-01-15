Teknik direktör Xavi yönetiminde yeni kadro yapılanmasına devam eden Barcelona, savunma hattını güçlendirmek istiyor.

Sport'ta yer alan habere göre Barcelona, Chelsea'de forma giyen ve sözleşmeleri sezon sonu bitecek olan Cesar Azpilicueta, Andreas Christensen ve Antonio Rudiger'i bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak istiyor.

Ekonomik olarak zor günler geçiren Barcelona, düşük maliyetli transferler gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu nedenle bonservis bedeli ödememek Katalan ekibi için ideal bir tercih olarak gözüküyor.

Barcelona'da ön plana çıkan isimler ise Azpilicueta ve Christensen.

Azpilicueta, Chelsea'den 2+1 yıllık sözleşme istemiş ancak İngiliz ekibi bu teklife sıcak bakmadığı için İspanyol oyuncunun takımdan ayrılmasına izin verebilir. Christensen ise yeni bir maceraya hazır, Barcelona'dan teklif gelmesi halinde Danimarkalı futbolcu takımdan ayrılmaya karar verebilir.







